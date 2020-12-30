بعد وصفها "بأم الطرشة".. إيمي سمير غانم تدعم يسرا اللوزي وتعلق :"أحن أم"

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

دعمت الفنانة إيمي سمير غانم صديقتها الفنانة يسرا اللوزي بعدما تعرضت ابنتها الصماء للتنمر من أحد متابعيها ووصفها 'بأم الطرشة'.

وتضامنت إيمي سمير غانم مع يسرا اللوزي ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام وكتبت : أجمل وأحسن وأجدع أم في الدنيا ، لوزي بحبك وربنا يخليلك أهلك كلهم ويحفظهم يا أشطر وأحن أم وأعز صديقة لقلبي.

يشار أن يسرا اللوزي قد نشرت أمس مجموعة صور لها من كواليس مقابلتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، وعلقت عليها قائلة:"سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادي بادي" والدكتور سامح يسري من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهوري العزيز ولكل من ساهم في نجاح هذه الحلقة".

وتلقت يسرا تعليقًا من أحد المتابعين لها، حيث قام بالتنمر على ابنتها الصماء، وعلق قائلاً:"ماشي يا أم الطرشة".

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