هذه هي نصيحة داليدا خليل لجمهورها في العام الجديد

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شاركت الفنانة اللبنانية ​داليدا خليل​، محبيها بمقطع فيديو جديد عبر موقع تويتر، وبدت من خلاله بإطلالة عفوية مشرقة من داخل سيارتها.



وأرفقته برسالة بمناسبة حلول عام 2021 كتبت فيها: "اللحظة الحلوة خدها والحزن قوله إنسى... هيك لازم نبلش سنة 2021".



يذكر أن داليدا كانت قد احتفلت قبل أيام بعيد الميلاد على طريقتها، وتوجهت بمعايدة متابعيها ومحبيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي من خلال صورة نشرتها ارتدت فيها الفرو الأحمر وعلّقت على الصور قائلة: "المعنى الحقيقي لعيد الميلاد هو الحب وأنا أحبك جميعاً من صميم القلب".