مصدر الأمان وأيقونة النجاح لينا.. منه بدر تيسير تهنئ أشرف ذكي بعيد ميلاده

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حرصت الفنانة الشابة منه بدر تيسير على تهنئة الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي بعيد ميلادها.



ونشرت منه صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتبت : الأب والأخ الكبير السند اللي بنتعلم منه كتير طول الوقت ، كل سنة وحضرتك طيب وبالصحة والعافية وديما تفضل مصدر الأمان وأيقونة النجاح لينا ، بنحبك كلنا ربنا يدوم عليك نعمة حب الناس ونفضل نتعلم من حضرتك كتير.



والجدير ذكره أن آخر أعمال أشرف ذكي مسلسل "فرصة ثانية" ، والمسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب