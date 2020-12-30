مصدر الأمان وأيقونة النجاح لينا.. منه بدر تيسير تهنئ أشرف ذكي بعيد ميلاده
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:17 م
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة الشابة منه بدر تيسير على تهنئة الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي بعيد ميلادها.
ونشرت منه صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت له رسالة ملئية بالحب وكتبت : الأب والأخ الكبير السند اللي بنتعلم منه كتير طول الوقت ، كل سنة وحضرتك طيب وبالصحة والعافية وديما تفضل مصدر الأمان وأيقونة النجاح لينا ، بنحبك كلنا ربنا يدوم عليك نعمة حب الناس ونفضل نتعلم من حضرتك كتير.
والجدير ذكره أن آخر أعمال أشرف ذكي مسلسل "فرصة ثانية" ، والمسلسل تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب