بعد تعرضهما للتنمر.. صلاح عبدالله يتضامن مع سوسن بدر ويسرا اللوزي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تضامن الفنان صلاح عبدالله صديقتها الفنانة يسرا اللوزي بعدما تعرضت للتنمر من أحد متابعيها ووصفها 'بأم الطرشة' والفنانة سوسن بدر الذي تمني لها الموت بعد نعيها المخرج حاتم علي.

ونشر صلاح عبدالله صورة للثنائي عبر حسابه بإنستجرام ، وكتبت : بمناسبة السنة الجديدة اللي بتمناها سعيدة وبهية ، إلي حبايب قلبي وروحي وعينيا سوسن بدر ويسرا اللوزي الرائعات والمهذبات المحترمات ألوولف وياسين دول ملهومش قيمة وخسارة فيهم الشتيمة .. عايزين يتشهروا واتشهروا فعلا بإنهم مش بني آدمين ومش محسوبين على الرجالة وما أقذرها شهرة يا زبالة وهذا بلاغ لإدارة مكافحة الكلاب الضالة.

يشار أن يسرا اللوزي قد نشرت أمس مجموعة صور لها من كواليس مقابلتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، وعلقت عليها قائلة:"سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادي بادي" والدكتور سامح يسري من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهوري العزيز ولكل من ساهم في نجاح هذه الحلقة" ، وتلقت يسرا تعليقًا من أحد المتابعين لها، حيث قام بالتنمر على ابنتها الصماء، وعلق قائلاً:"ماشي يا أم الطرشة".

وكان متابع قد كتب للفنانة سوسن بدر عقب نعيها للمخرج حاتم علي "عقبالك"، وذلك إشارة منه لتمنى الموت لها، لترد عليه سوسن بدر "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه أشكرك على دعائك".

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