البورصات الأوروبية تتراجع بنهاية التعاملات بسبب الإغلاقات

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:22 م
بوابة الفجر

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، على تراجع مع زيادة قيود الإغلاق المتعلقة بالوباء من قبل المملكة المتحدة.

وفرضت حكومة المملكة المتحدة قيودًا أكثر صرامة تصل لأوامر البقاء في المنزل مع تسارع إصابات الوباء.

ووافق المشرعون في المملكة المتحدة على صفقة تجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

فيما تم اعتماد لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا للاستخدام في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة.

وبنهاية التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.3 بالمائة إلى مستوى 400.2 نقطة، وتراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.7 بالمائة، ليسجل مستوى 6555.8 نقطة.

في حين هبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 13718.7 نقطة، وتراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 5599.4 نقطة.

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