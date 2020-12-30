إنطلاق دوري الميني فوتبول بمنطقة مطروح اليوم

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إنطلقت اليوم دوري منطقة مطروح للمينى فوتبول بملعب البنجر والمؤهلة الى الدورى المصرى الممتاز للمينى فوتبول بثلاث مباريات حقق في المباراة الأولي فريق مركز شباب العميد الفوز علي مركز شباب الرويسات بنتيجة 4/5.



وحقق مركز شباب فوكة فوزا كبيرا علي نادي الترسانة بأربعة أهداف مقابل هدفين ليحصل فريق مركز شباب فوكة علي أول ثلاث نقاط .



وفي ثالث المباريات نجح مركز شباب اليرموك في الفوز علي مركز شباب أبو سبيحة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.



ترتيب دوري منطقة مطروح



1- م. شباب اليرموك 3 نقاط

2- م. شباب فوكة 3 نقاط

3- م. شباب العميد 3نقاط

4- م.شباب الرويسات بدون نقاط

5- م.شباب أبو سبيحة بدون نقاط

6- الترسانة بدون النقاط