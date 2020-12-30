أحمد موسى يشكر وزير الداخلية على سرعة الاستجابة لمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:58 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
توجه الإعلامي أحمد موسى، بالتحية للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على سرعة الاستجابة لمد مهلة الملصق الإلكتروني حتى نهاية مارس 2021.

وقال موسى خلال تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد لأربعاء، إنه ناشد وزير الداخلية قبل أيام لمد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني لمدة شهر، مضيفا: «الوزارة استجابت مش بس شهر لا.. حتى نهاية مارس المقبل».

وأكد أن بيان الداخلية شدد على أن قرار مد المهلة لنهاية مارس المقبل سيكون نهائي.

وناشد موسى المواطنين التوجه لتركيب الملصق، لافتا إلى أن العمل مستمر حتى الساعة الثامنة مساء بالإضافة إلى الفترة الصباحية.

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