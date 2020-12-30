طبيب: "أكسفورد"أثبت فعاليته بنسبة 70%.. وأنصح باستخدام أي لقاح متوفر (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
توقع الدكتور أحمد المشتت، الطبيب الجراح، أن تشهد الأيام المقبلة تحورات جديدة لكورونا تُحدث موجات بالعالم وتضرب دولا كثيرة.

وقال المشتت خلال مداخلة عبر سكايب من بريطانيا مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن لقاح أكسفورد الذي اعتمدته بريطانيا ميزته الرئيسية أنه يمكن تخزينه عند 6 درجات كما يمكن تخزينه لمدة 6 أشهر في ثلاجة عادية أو حقيبة ثلج فصلا عن أنه رخيص الثمن.

وأوضح أن لقاح أكسفورد يشكل لبريطانيا انفراجه في أزمة كورونا، مؤكدا أن اللقاح فعال وآمن وأثبت فعاليته بنسبة 70% وسيغير التعامل مع فيروس كورونا.

وأشار إلى أن لقاح أكسفورد يتفوق على فايزر بأنه سهل نقله وتخزينه، مردفا أن بريطانيا تمتلك 4 ملايين جرعة من اللقاح.

وأضاف الطبيب، أن الحكومة البريطانية تعاقدت مع شركة «استرازينيكا» على شراء 100 مليون جرعة.

ورغم تفاؤله بلقاح أكسفورد، أكد أن بريطانيا لن تستغني عن لقاح فايزر أيضا، كما تعاقدت على شراء لقاحات مختلفة ضد كورونا

ونصح باستخدام أي لقاح متوفر «لأننا في معركة مع الفيروس»، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة وغسل الأيدي للوقاية من كورونا.

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