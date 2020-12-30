السبكي: 300 جنيه قيمة العمليات الجراحية بالتأمين الصحي الشامل (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه من المقرر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية قريبا، مشيرا إلى تقديم المنظومة أكثر من 3 ملايين خدمة طبية خلال العام الماضي.

وأشار السبكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد إلى تسجيل أكثر من 3.5 مليون مواطن بمحافظات المراحل الأول، وإجراء أكثر من 32 ألف عملية جراحية.

وتابع السبكي «المواطن لا يدفع أكثر من 300 جنيه كمقابل لعملية جراحية تصل قيمتها إلى 600 ألف جنيه في المستشفيات الخاصة»، لافتا إلى وجود ما يقرب من 12 مصدرا لتمويل التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن عدد المستشفيات التي تعمل داخل منظومة التأمين الصحي تصل إلى 8 مستشفيات و35 وحدة صحية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تشمل بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وأسوان والسويس، وجنوب سيناء.

ولفت إلى أن هناك تعليمات مشددة لوصول خدمة التأمين الصحي الشامل إلى كافة المصريين خلال 10 سنوات بدلا من 15 سنة.

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