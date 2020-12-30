كشف غموض العثور على جثة شاب بالطريق الدائرى الأوسط بالغردقة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
نجحت مباحث مرور البحر الأحمر، برئاسة المقدم جورج عادل رئيس مباحث المرور، لغز العثور على جثة لشاب بالطريق الدائرى الأوسط بمدينة الغردقة، وعليها آثار نزيف بالأنف والفم وكسر بالساقين، وبجوارها هاتفان محمولان ومفاتيح سيارة، بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بوجود جثة لرجل على الطريق الدائرى الأوسط بالغردقة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. وتبين أن وراء ارتكاب الحادث مالك أحد الفنادق السياحية بشارع الشيراتون بالغردقة، وتم التوصل إليه من خلال أرقام مسلسلة على مرايا السيارة، تم العثور عليها فى منطقة الحادث.


وأسفرت التحريات الأولية عن أن الجثة لـ "ا. أ. ص"، صاحب محل مستحضرات تجميل، لقى مصرعه نتيجة حادث تصادم بالطريق الدائرى الأوسط، كما تبين وجود سيارة من الجهة الأخرى من الطريق رقم "ط ر م 7989" وتبين أنها خاصة بصاحب الجثة، وتم التحفظ على المتعلقات والسيارة، ونقل الجثة إلى مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة، التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط مدير أحد الفنادق بالغردقة، بعد اتهامه بدهس شخص يُدعى أحمد إمام صالح، فى الطريق الدائرى الأوسط بالغردقة، ما أدى إلى وفاته فى الحال، وفر هاربًا.


وتم العثور على مرايا السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها تحمل أرقامًا مسلسلة للسيارة المتسببة فى الحادث، وبالانتقال إلى مقر توكيل السيارة تبينت بيانات مالكها، وتم تحديد مرتكب الحادث، وأرقام السيارة، واستصدار أمر من النيابة بضبط مالكها، الذى تبين أنه مالك أحد الفنادق السياحية بالغردقة، ويُدعى "ك. ع"، وتم عرضه على النيابة وتوجيه تهمة القتل الخطأ إليه.

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