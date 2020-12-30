القليوبية تتلقي 215257 ألف طلب تصالح وتحصل مليار و209 مليون جنيه
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:52 م
محمد ضوه
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة مع إقتراب إنتهاء مهلة إستلام الطلبات نهاية الشهر الجاري والتخفيضات فى أسعار متر التصالح، التى أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلاءم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.
وأكد "الهجان أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، حتي اليوم الأحد 215736طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و212 مليونًا و340 ألف جنيه.
وأكد "الهجان أنه بلغ إجمالى طلبات التصالح التى تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، حتي اليوم الأحد 215736طلب تصالح، كما تم تحصيل مليار و212 مليونًا و340 ألف جنيه.