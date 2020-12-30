لؤي يعايد الجمهور بـ"آخر نسخة" في العام الجديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


وسط احتفالات العالم بإستقبال العام الجديد، حرص الفنان لؤي على معايدة جمهوره، من خلال طرح آخر أعماله الفنية "آخر نسخة"، التي يتعاون فيها مع المخرج عادل سرحان، ولايف ستايلز ستديوز، وطرحت الشركة المنتجة منذ قليل، البرومو الدعائي للكليب عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقد انتهى لؤي من تصوير أحداث الكليب بمدينة دبي، نظراً لتناسبها مع فكرة الكليب الذي يتنمي إلى الأجواء الرومانسية الراقصة، التي أظهرتها الملامح المبدئية للبرومو.

وتنتمي الأغنية إلى لون المقسوم الذي عشقه الجمهور منذ بداية ظهور لؤي بالساحة الفنية من خلال أغنية"أه ياعيني يا ليل"، وهي من وكلمات نور عبدالله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة، الذي شارك في توزيع ألبومه الأخير.

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