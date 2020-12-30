وزير الصحة الأسبق: اللقاحات الأمل الأول للقضاء على جائحة كورونا

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قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن اللقاحات هي الأمل الأول للقضاء على فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مواجهة الأوبئة عادة ما بتكون بظهور علاج وهذا لم يحدث حتى الآن أو في صورة اللقاحات لإعطاء حصانة للمجتمع.



وأضاف "العدوي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن أزمة فيروس كورونا كانت كارثة صحية غير مسبوقة مر بها العالم كله.



وأشار إلى أن الجائحة تسببت في إغلاق تام غير مسبوق لاحتواء المرض والانتشار المتسارع للفيروس سواء في مصر أو في جميع أنحاء العالم وهو ما تسبب في حدوث حالة الذعر والتحدي التي عاشها جميع سكان العالم.



وأوضح أن أغلب الأنظمة الصحية على مستوى العالم كانت في تحدي كبير وبعضها انهار والآخر أوشك على الانهيار، ولكن النظام الصحي الوقائي في مصر كان على أبهة الاستعداد.

وتابع أن وضع المؤسسات الصحية كان في حالة إعداد حقيقي لهذه الكارثة، وهذا بفضل استعدادات المستشفيات بصورة قوية.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و7520 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.