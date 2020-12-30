انطلاق الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

تنطلق منافسات الجولة الـ 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم غدا بـ 3 مباريات، تجمع المباراة الأولى فريق الباطن بضيفه الاتحاد في حفر الباطن، حيث يحتل الباطن المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة, فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

 

وفي المباراة الثانية يستضيف فريق الفيصلي نظيره النصر على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

 

ويدخل الفيصلي اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 13 نقطة, فيما يدخل النصر اللقاء بـ 8 نقاط في المركز الـ 15.

 

وفي المباراة الثالثة يلتقي فريقا الهلال والشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض, حيث يحتل الهلال المركز الأول بـ 23 نقطة, والشباب في المركز الثالث بـ 18 نقطة.

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