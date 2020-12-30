رئيس الوطنية للصحافة: نستعد لتدشين تطبيق إلكتروني لجميع الصحف القومية

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قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن عام 2020 كان صعب على العالم أجمع وليس مصر فقط بسبب جائحة كورونا، والخطوات الإصلاحية والاقتصادية كان لها أثر كبير في تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية التي تعرض لها العالم أجمع.



وأضاف "الشوربجي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن المؤسسات الصحفية تأثرت خلال الفترة الماضية نتيجة اعتمادها على الإعلانات والتوزيع، منوهًا بأن الهيئة قامت بفتح ملفات الديون، وحصر جميع الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية، وتم البدء في استثمارها.



وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك أصول نظيفة تم بدء وضع الأيدي عليها وتصنيفها للبدء في استثمارها، وليس بيعها، منوهًا بأن بعض المؤسسات لديها جامعات، وسيتم إنشاء جامعات أخرى بتمويل ذاتي من أصول المؤسسات الصحفية، مشددًا على أنه تم العمل على تطوير المحتوى الإعلامي بالبوابة الإلكترونية لمواكبة التطور التكنولوجي، ونحن بصدد تدشين تطبيق إلكتروني لجميع الصحف القومية بمساعدة وزارة الاتصالات.



وأردف، أن الهيئة قامت بتنظيم دورات تدريبية لرؤساء الأقسام والبوابة الإلكترونية، متمنيًا انتهاء جائحة كورونا قريبًا، والنهوض بالصحافة القومية والعمل على حل ازماتها اول بأول، والنهوض بالجانب التحريري، حيث أنه لا توجد صحافة قوية بدون جانب تحريري قوي، مع العمل على خلق جيل ثاني قوي يكون مؤهل للقيادة خلال الفترة المقبلة.