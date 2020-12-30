الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

خرج التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي من حسابات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وقالت مصادر بالأهلي، أن الأهلي صرف النظر عن التعاقد مع كودجو بسبب راتبه الكبير والذي يبلغ قيمته 3 مليون دولار في الموسم.


ويبحث الأهلي عن مهاجم للتعاقد معه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها فبراير القادم.


وحقق الأهلي فوزا كبيرا برباعية نظيفة على الاتحاد السكندري في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في ثالث جولات الدورى العام، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 9 أهداف.

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