إصابة نجم ليفركوزن بفيروس كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
وكالات


تعرض دالي سينجرافن لاعب باير ليفركوزن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليغيب بالتالي عن مواجهة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وذكر ليفركوزن، اليوم الأربعاء، أن سينجرافن خضع للعزل الذاتي بعدما جاءت عينته الاولى باحتمالية إيجابية، قبل أن يخضع لفحص آخر أكد تعرضه للإصابة بكورونا.

وأصبح سينجرافن ثان لاعب في مركز الظهير الأيسر في الفريق يصاب بكورونا، بعد زميله ويندل والذي تم إعلان إيجابية عينته يوم الاثنين الماضي عقب عودته من بلاده البرازيل.

ويحتل ليفركوزن المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 28 نقطة.

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