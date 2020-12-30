'الإعلاميين' تعلن عن خدمات طبية جديدة للأعضاء.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:27 م
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
طارق سعدة نقيب الإعلاميين
ميسون أبو الحسن
أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عن تعاقد النقابة مع  معامل سبيد للتحاليل والأشعة، على أن يكون سعر المسحة بخصم يصل إلى 50% شاملة زيارة المنزل، وكذلك خصم يصل إلى 60% على جميع التحاليل، وكذلك التعاقد مع عيادات "إيفا" التخصصية، وشمل التعاقد خصم 25% على الخدمات، وخصم 50% على الكشوفات.

وقال في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها نقابة الإعلاميين، للارتقاء بمنظومة العلاج الخاص بالزملاء، للحفاظ على صحتهم هم وأسرهم.

 
وكشف نقيب الإعلاميين عن تعاقد  النقابة مع مركز "بيرفكت فيجن" لجراحات العيون والليزك، وذلك بنسبة خصم 50% على الكشوفات و25% على العمليات.

وأوضح طارق سعدة، أن التعاقدات الطبية لم تتوقف لتقديم الخدمة الطبية، بل تشمل النواحي التكميلية والتجميلية للأسنان والعيون، وبتخفيضات تصل إلى 75%.

وتابع: "التعامل مع هذه المؤسسات الطبية والعلاجية يتم كما هو معهود على النقابة دائمًا بطريقة مُيسرة، بعيدة عن البيروقراطية، على أن يتوجه العضو مباشرة إلى هذه الأماكن ببطاقة العضوية فقط، دون خطاب تحويل من الطبيب أو أى إجراءات تعاقدية أخرى".

ولفت "سعدة" إلى أن التعاقد يشمل العضو والزوج والزوجة والأبناء والأب والأم للزوجين، وكذا الموظفين والإداريين العاملين بالنقابة، وبنفس الصيغة التعاقدية السابقة، وبدون أي رسوم للاشتراك الطبي.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن النقابة مازالت مستمرة في إبرام تعاقدات جديدة لأعضاء النقابة، حتى تكتمل منظومة التأمين الصحي الشامل والخدمي للأعضاء، مطالبًا أعضاء النقابة التواصل بشكل مباشر مع النقابة، وذلك حال وجود أي معوقات أثناء تعاملاتهم مع الجهات الطبية المتعاقدة مع النقابة.

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