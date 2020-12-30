نشأت الديهي يعتذر لجمهوره على الهواء.. والسبب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:29 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
وجه الإعلامي نشأت الديهي، الشكر لجمهور برنامجه لحرصه على متابعته خلال عام 2020.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، مخاطبًا جمهوره: "صوتي بيعلي وبتلفظ ببعض الألفاظ في مواجهة الإخوان الذين لا يتقوا الله في البلد ولا في الحكومة، وانتوا بتستحملوني وهذا اعتذار واجب".

وأكد "الديهي"، أن نجاح برنامجه ووصول صفحة البرنامج لمليون متابع بفضل دعم جمهور برنامجه له.

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