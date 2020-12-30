شبورة وضباب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات مصر.

طقس الخميس نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الخميس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

-شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًاعلى بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر باقي البلاد بامتداد منخفض السودان.

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