أحمد موسي: إيطاليا رفضت إطلاع مصر على محتويات الكمبيوتر الخاص بريجيني (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أصدر بيانا اليوم الأربعاء بإغلاق قضية مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، لعدم التوصل إلى المتهم.

وتساءل موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مصر منذ اللحظة الأولى لقضية ريجيني تحاول الوصول إلى الحقيقة، وبيان النائب العام أكد أن رفض الاستجابة للطلبات المصرية من قبل إيطاليا يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي»، مؤكدا أن النيابة المصرية تمتلك الحق الأصيل في التحقيق بقضية ريجيني.

وأضاف موسى «إيطاليا رفضت إطلاع مصر على محتويات الكمبيوتر الخاص بريجيني وفقا لبيان النائب العام»، مشيرا إلى أن بيان النيابة أوضح تحدث ريجيني مع الباعة الجائلين عن تغيير نظام الحكم بمصر.

وأردف « النيابة أكدت أن ما طرحته إيطاليا حول مقتل ريجيني استنتاجات خاطئة».

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