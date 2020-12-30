الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية يزور أرامكو السعودية بينبع

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

زار اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي شركة أرامكو السعودية بينبع, ورافقه مديرو العموم , وكان في استقباله مسؤولو الشركة.

 

وشاهد القرشي عرضا عن الشركة ومشاريعها الحالية و المستقبلية، كما نُظِّمت جولة داخل الشركة تضمنت مركز الطوارئ 911، ومصفاة ينبع ومصنع إسالة الغاز الطبيعي، فيما قدم مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة الملكية المهندس عبدالعزيز الشنقيطي عرضاً مرئياً تضمن الخطة الاقتصادية والتجمعات الصناعية المستهدفة وأبرز الإنجازات خلال العام 2020م و المشاريع النوعية الجديدة التي تقوم الهيئة بتنفيذها حالياً وجرى الانتهاء منها.

 

وتطرق العرض إلى برنامج المسؤولية الاجتماعية بالمدينة لعام 2021م الذي تولية الهيئة الملكية بينبع أهمية خاصة، والإيمان بأهمية الشراكة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة الفاعلة بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، وتأتي هذه الزيارة لبحث التعاون والتكامل بين الهيئة الملكية وشركة أرامكو السعودية.

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