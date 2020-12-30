بروتوكول تعاون بين غرفتي "البحيرة وكفرالشيخ" لتدعيم وتنمية فرص الاستثمار

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
وقعت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة برئاسة الأستاذ فتحى مرسي بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار، وذلك لتدعيم وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة بين المحافظتين وتطوير العلاقات الإقتصادية بما يعود بالنفع علي المجتمع.

وينص البروتوكول على تبادل المعلومات والخبرات بين الغرفتين في مختلف المجالات الإقتصادية والتجارية، خاصة الموارد الطبيعية التي تتميز بها كلا المحافظتين بما في ذلك إقامة وانشاء مشروعات مشتركة بين الغرفتين وأبرزها مشروع البورصة الزراعية السلعية بمركز بدر.

كما ينص البروتوكول علي نشر العروض التجارية التي تتلقاها كلا الغرفتين بهدف إطلاع رجال الأعمال عليها، وذلك لتحقيق فرص أفضل للدخول للسوق في كلا المحافظتين، بالإضافة إلي المشاركة في تنظيم اللقاءات والتجمعات الخاصة بفرص التطوير المتنوعة وتبادل الأبحاث والإحصاءات الخاصة بالموضوعات التجارية والإقتصادية التي تصدرها الغرفتان.

تم توقيع البروتوكول بمقر الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة بحضور أعضاء مجلس الادارة بغرفتي البحيرة وكفر الشيخ، وقام الاستاذ فتحى مرسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالبحيرة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بإهداء درع الغرفة للمهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفرالشيخ تقديرا لجهوده.
بروتوكول تعاون بين غرفتي "البحيرة وكفرالشيخ" لتدعيم وتنمية فرص الاستثمار
بروتوكول تعاون بين غرفتي "البحيرة وكفرالشيخ" لتدعيم وتنمية فرص الاستثمار
بروتوكول تعاون بين غرفتي "البحيرة وكفرالشيخ" لتدعيم وتنمية فرص الاستثمار
بروتوكول تعاون بين غرفتي "البحيرة وكفرالشيخ" لتدعيم وتنمية فرص الاستثمار

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