المقاولون العرب يحقق فوزه الأول بالدوري بثنائية في البنك الأهلي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
محمد زويد

نجح الفريق الاول لكره القدم بنادي المقاولون العرب، في تحقيق الفوز علي نظيره البنك الأهلي بهدفين دون رد  ضمن منافسات الجولة ٥ من بطولة الدوري المصري الممتاز  بستاد المقاولون العرب.

 

استطاع صاحب الأرض (المقاولون العرب) ان يحقق اول انتصار له في مسابقة الدوري الممتاز علي نظيره البنك الاهلي بهدفين مقابل لاشئ بتوقيع  لويس إدوارد بأسيست من محمد سمير  في د ٥٩ من زمن شوط المباره الثاني

وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للفريق فور نزوله إلي ارضيه الملعب بثلاث دقائق فقط

 

استطاع عماد النحاس مدرب فريق المقاولون ان يتغلب علي محمد يوسف في مواجهه خاصه  فور عوده المصابين

 

وبعد انتصار صاحب الارض لاول مره بعد ثلاث هزائم متتالية استطاع ان يقتنص اول ثلاث نقاط في الدوري ليصبح في المركز قبل الاخير في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٣ نقاط.

بينما يصبح البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد ٥ نقاط.

 

بداء المقاولون العرب  التشكيل التالي :

 

حراسه المرمي : محمود الزلفي

 

خط الدفاع : أسامة إبراهيم _ محمد دبش _ محمد كوفي _ بهاء مجدي

 

خط الوسط : معروف يوسف _ حسام السيد _ احمد ياسر _ محمد فخري _ محمد بسيوني

 

خط الهجوم : احمد علي كامل

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يُغلق ملف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

"المالية": هؤلاء سيطبق عليهم الضريبة العقارية (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 13 ساعة

بمشاركة الأهلي.. موعد انطلاق مونديال الأندية في قطر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عائلة ميسي تحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

منذ أقل من ساعتين

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:19 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:31 م

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

08:03 م

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»