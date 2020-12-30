المقاولون العرب يحقق فوزه الأول بالدوري بثنائية في البنك الأهلي

نجح الفريق الاول لكره القدم بنادي المقاولون العرب، في تحقيق الفوز علي نظيره البنك الأهلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة ٥ من بطولة الدوري المصري الممتاز بستاد المقاولون العرب.

استطاع صاحب الأرض (المقاولون العرب) ان يحقق اول انتصار له في مسابقة الدوري الممتاز علي نظيره البنك الاهلي بهدفين مقابل لاشئ بتوقيع لويس إدوارد بأسيست من محمد سمير في د ٥٩ من زمن شوط المباره الثاني

وأضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني للفريق فور نزوله إلي ارضيه الملعب بثلاث دقائق فقط

استطاع عماد النحاس مدرب فريق المقاولون ان يتغلب علي محمد يوسف في مواجهه خاصه فور عوده المصابين

وبعد انتصار صاحب الارض لاول مره بعد ثلاث هزائم متتالية استطاع ان يقتنص اول ثلاث نقاط في الدوري ليصبح في المركز قبل الاخير في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ٣ نقاط.

بينما يصبح البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد ٥ نقاط.

بداء المقاولون العرب التشكيل التالي :

حراسه المرمي : محمود الزلفي

خط الدفاع : أسامة إبراهيم _ محمد دبش _ محمد كوفي _ بهاء مجدي

خط الوسط : معروف يوسف _ حسام السيد _ احمد ياسر _ محمد فخري _ محمد بسيوني

خط الهجوم : احمد علي كامل