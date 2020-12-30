التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي بعدن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:20 م
بوابة الفجر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين حاولت استهداف قصر المعاشيق في عدن.

 

واتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في وقت سابق من اليوم ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي طال مطار عدن في وقت سابق من اليوم.

 

وكتب الإرياني عبر حسابه على "تويتر" اليوم: "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير".

 

وأضاف: "نؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني وأن دمائنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين"، مضيفا نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

 

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