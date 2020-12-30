التحالف العربي: تدمير طائرة دون طيار مفخخة حاولت استهداف قصر المعاشيق

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأربعاء -ولله الحمد- من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة (عدن).

 

وأضاف العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع بمطار عدن اليوم ، كما أن هذه المحاولة الإرهابية البائسة لاستهداف قصر المعاشيق تؤكد مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن الاعتداء الإرهابي الجبان على مطار عدن الدولي أثناء وصول دولة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية ، وأن هذه الأعمال الإرهابية لا تستهدف الحكومة اليمنية وإنما تستهدف آمال وتطلعات أبناء اليمن الشقيق قبل محاولتهم اغتيال أعضاء الحكومة اليمنية ومحاولة إفشال اتفاق الرياض الذي اتخذه اليمنيون الطريق لتوحيد الصف وعودة الحياة الطبيعية وكذلك الأمن والاستقرار والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن.

 

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية لمواصلة تسيير أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن ، وتدعم كافة تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق في استعادة وبناء دولته وإنهاء الانقلاب.

أخبار تهمك

عائلة ميسي تحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يُغلق ملف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من النائب العام بشأن قضية ريجيني

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد ثنائي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

تحرك جديد من الدحيل القطري لحسم صفقة فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

بمشاركة الأهلي.. موعد انطلاق مونديال الأندية في قطر

منذ ساعة و نصف

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:19 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

06:30 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»