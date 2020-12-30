أردغان يدعم الجماعات الإرهاب والتطرف من أجل أوهام الهيمنة (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:40 م
بوابة الفجر

 كشف تقرير عن تفاصيل التعاون المستمر بين أردوغان ونظامه وبين الجماعات المتطرفة في إدلب، وعلى رأسها جبهة النصرة، والتي تستخدمها تركيا من أجل تنفيذ مخططات أردوغان في المنطقة، أن الجنود الأتراك الذين قتلوا في إدلب كانوا وسط الجماعات الإرهابية هناك.

 

 

 

وأضاف التقرير أن أردوغان ينفذ مشروع احتلال في سوريا وليبيا بل والمنطقة، من أجل تنفيذ المشروع التركي هناك، وذلك من خلال دعم العناصر والمليشيات الإرهابية هناك ودعمهم ماديا وبالأسلحة، لتنفيذ تلك الجرائم ضد أبناء الشعوب العربية، وذكر التقرير أن المعركة التي يخوضها أردوغان في سوريا حصدت العديد من الخسائر في صفوف قواته.

 

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