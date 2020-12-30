الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن مفاوضات مسؤولي الأخير مع حسام حسن مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، للإنضمام إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي المقبل.

مفاوضات الأهلي مع حسام حسن

وأوضح المصدر أن مسؤولي النادي الأهلي، لم يدخلوا في مفاوضات مع إدارة سموحة بشأن الحصول على خدمات حسام حسن، في يناير القادم.

وأكد المصدر أن الأهلي يملك طفرة فى مركز المهاجم الصريح مشيرا إلى أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لم يطلب ضم حسام حسن فى فترة الانتقالات الشتوية.

الجدير بالذكر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يملك في قائمته 4 لاعبين فى مركز رأس الحربة، هم محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

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