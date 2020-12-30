أخصائي أمراض صدرية: لقاح أكسفورد فعال بنسبة 90% ضد السلالة الجديدة

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قال الدكتور أنطوان أشقر أخصائي الأمراض الصدرية، إن العالم الآن يصارع فيروس كورونا المستجد خاصة بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا، موضحا أن هناك مكافحة الآن من دول العالم للتصدي للوباء.



وأضاف "أشقر"، خلال لقائه قناة الغد، أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة كبيرة، مشيرا إلى وجود العديد من اللقاحات للتخفيف والتصدي له والتخفيف من الإصابات خاصة الطارئة والتي تحتاج للعناية الفائقة"المركزة" والتي تصاب بالفيروس.



وأشار أخصائي الأمراض الصدرية، إلى أن اللقاحات المتاحة الآن هي أحد الأسلحة وستكون بحوزة الجهاز الطبي لمحاربة هذا الوباء، إذا لم نستطيع القضاء عليه نهائيا والتحفيف على المستشفيات والإصابات المميتة والآثار الجانبية.



وأكد أنه لا يمكن مقارنة بين لقاحين إذا لم تتم التجارب ينهما، لافتا إلى أن اللقاحات لابد من تجربتها بنسبة كبيرة وإثبات فعاليتها وإجراء التجارب السريرية عليه حتى يتم التأكد من فعاليته.



وشدد أخصائي الأمراض الصدرية، على أن اللقاحات المتاحة مثلها مثل الأدوية تساعد في التخفيف من الإصابات خاصة التي تؤدي إلى الوفاة والتي تحتاج إلى العناية المركزة، كما أن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا فعال بنسبة 90%.



ومنحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الضوء الأخضر لاعتماد لقاح أكسفورد - أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وبذلك يصبح اللقاح الجديد ثاني لقاح معتمد من الوكالة بعد اعتماد لقاح فايزر.



من جهته قال وزير الصحة البريطاني أن لقاح أكسفورد سيبدأ استخدامه في الرابع من يناير المقبل ليساعد في عمليات تطعيم البريطانيين.

