أخصائي أمراض صدرية: لقاح أكسفورد فعال بنسبة 90% ضد السلالة الجديدة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور أنطوان أشقر أخصائي الأمراض الصدرية، إن العالم الآن يصارع فيروس كورونا المستجد خاصة بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا، موضحا أن هناك مكافحة الآن من دول العالم للتصدي للوباء.

وأضاف "أشقر"، خلال لقائه قناة الغد، أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة كبيرة، مشيرا إلى وجود العديد من اللقاحات للتخفيف والتصدي له والتخفيف من الإصابات خاصة الطارئة والتي تحتاج للعناية الفائقة"المركزة" والتي تصاب بالفيروس.

وأشار أخصائي الأمراض الصدرية، إلى أن اللقاحات المتاحة الآن هي أحد الأسلحة وستكون بحوزة الجهاز الطبي لمحاربة هذا الوباء، إذا لم نستطيع القضاء عليه نهائيا والتحفيف على المستشفيات والإصابات المميتة والآثار الجانبية.

وأكد أنه لا يمكن مقارنة بين لقاحين إذا لم تتم التجارب ينهما، لافتا إلى أن اللقاحات لابد من تجربتها بنسبة كبيرة وإثبات فعاليتها وإجراء التجارب السريرية عليه حتى يتم التأكد من فعاليته.

وشدد أخصائي الأمراض الصدرية، على أن اللقاحات المتاحة مثلها مثل الأدوية تساعد في التخفيف من الإصابات خاصة التي تؤدي إلى الوفاة والتي تحتاج إلى العناية المركزة، كما أن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا فعال بنسبة 90%.

ومنحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الضوء الأخضر لاعتماد لقاح أكسفورد - أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وبذلك يصبح اللقاح الجديد ثاني لقاح معتمد من الوكالة بعد اعتماد لقاح فايزر.

من جهته قال وزير الصحة البريطاني أن لقاح أكسفورد سيبدأ استخدامه في الرابع من يناير المقبل ليساعد في عمليات تطعيم البريطانيين.

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يُغلق ملف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من النائب العام بشأن قضية ريجيني

منذ حوالي 6 ساعات

عائلة ميسي تحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد ثنائي الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

تحرك جديد من الدحيل القطري لحسم صفقة فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

منذ 34 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. موعد انطلاق مونديال الأندية في قطر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:19 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

06:30 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»