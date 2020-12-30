رئيس الوزراء البريطاني يوقع اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد الخروج

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر

وقًع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء اتفاق التجارة لمرحلة مع ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مضيفا توقيعه إلى توقيعات قادة الاتحاد بعد أن جرى نقل الوثيقة من بروكسل إلى لندن.

وقال جونسون مازحا "هل قرأته؟ الإجابة نعم".

ويحدد اتفاق التجارة، الذي جرى الإعلان عنه في 24 ديسمبر كانون الأول، بنود العلاقة الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب طلاقهما في وقت سابق هذا العام.

وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير كانون الثاني، ليحل محل ترتيب انتقالي كان يستمر بموجبه تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على بريطانيا.

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