الأم والجدة تخلصا من طفلة شبين في القامة خوفًا من الفضيحة

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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، من كشف غموض العثور على طفلة، وسط القمامة بشبين القناطر، حيث تبين أن والدتها وجدتها ألقتا بها وسط القمامة، خوفا من الفضيحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال الأم والجدة، وأمرت بوضع الطفلة في دار الإيواء للرضع بشبرا الخيمة، وتوفير الرعاية اللازمة لها.



تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شبين القناطر، بالعثور على جثة طفلة وسط القمامة بالمدينة.



انتقل العميد حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، ودلت تحريات المقدم محمد فتحي رئيس المباحث، أن وراء الواقعة مطلقة ٣١ عاما، حملت سفاحا عبر علاقة غير شرعية، وفور اكتشاف والدتها الأمر عقب وضعها لطفلتها قامتا بإلقاء الطفلة وسط القمامة خوفا من الفضيحة.



وتمكن الرائد حسام الحسيني رئيس المباحث من ضبط الأم والجدة واعترفا بارتكابهما الواقعة، وجرى إيداع الطفلة بدار أيتام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.