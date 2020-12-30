رئيس السكك الحديدية: 79% نسبة تنفيذ مشروع تطوير إشارات خط القاهرة – الإسكندرية (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن برج سيدي جابر دخل الخدمة ضمن مشروع تطوير نظام الإشارات.

وتابع رسلان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «العمل بمشروعات السكك الحديدية لم يتوقف طيلة عام 2020 رغم أزمة جائحة فيروس كورونا»، مشيرا إلى تنفيذ 79% من مشروع تطوير الإشارات بخط القاهرة والإسكندرية، ومن المقرر إنهاء باقي المشروعات عام 2021.

وأوضح أن نسبة التنفيذ بمشروع تطوير نظم الإشارات بخط بني سويف- أسيوط وصلت إلى 71%، بينما وصلت نسبة تنفيذ مشروع أسيوط- نجع حمادي إلى 62%، مشيرا إلى أن من المقرر بدء تطوير الإشارات بخط نجع حمادي- الأقصر منتصف يناير المقبل.

ولفت إلى وصول 13 عربة سكك حديدية جديدة وصلت إلى ميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أنه يتم بيع كمامات بمحطات السكك الحديدية بأسعار رمزية، مع التنبيه على الركاب باستمرار بأهمية ارتداء الكمامة.

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