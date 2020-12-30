غدا.. أحمد عدوية ونجله محمد ضيوف "التاسعة" على قناة مصر الأولي

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يحل غدا الخميس كل من نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله النجم محمد عدوية ضيوف على برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على قناة مصر الأولى في حلقة خاصة احتفالا برأس السنة، ومن المقرر تقديمهم أغانى سويا خلال الحلقة، والكشف عن تفاصيل في حياتهم الفنية، وتحمل العديد من المفاجأت.



وأطلق مؤخرا محمد عدوية، أغنية دعما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، والتي تدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجا.



وتركز الأغنية على أهمية مباردة "حياة كريمة لصالح الفئات الأكثر احتياجا، وأن المبادرة تستهدف توفير حياة آدمية ولائقة بالبسطاء ودعمهم لتوفير احتياجاتهم وضمان معيشة كريمة لهم، وأن الدولة تحرص على رعاية هذه الفئات.