غدا.. أحمد عدوية ونجله محمد ضيوف "التاسعة" على قناة مصر الأولي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



يحل غدا الخميس كل من نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله النجم محمد عدوية ضيوف على برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على قناة مصر الأولى في حلقة خاصة احتفالا برأس السنة، ومن المقرر تقديمهم أغانى سويا خلال الحلقة، والكشف عن تفاصيل في حياتهم الفنية، وتحمل العديد من المفاجأت.

وأطلق مؤخرا محمد عدوية، أغنية دعما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، والتي تدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجا.

وتركز الأغنية على أهمية مباردة "حياة كريمة لصالح الفئات الأكثر احتياجا، وأن المبادرة تستهدف توفير حياة آدمية ولائقة بالبسطاء ودعمهم لتوفير احتياجاتهم وضمان معيشة كريمة لهم، وأن الدولة تحرص على رعاية هذه الفئات.

أخبار تهمك

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يُغلق ملف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من النائب العام بشأن قضية ريجيني

منذ حوالي 6 ساعات

بمشاركة الأهلي.. موعد انطلاق مونديال الأندية في قطر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ أقل من ساعتين

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عائلة ميسي تحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك جديد من الدحيل القطري لحسم صفقة فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

منذ نصف ساعة

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد ثنائي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:19 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

06:30 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»