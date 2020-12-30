حبس مريض نفسي لطعن شخصين بشبين القناطر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
قررت نيابة شبين القناطر، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها بحبس مريض نفسي، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بطعن شخصين، مما تسبب في وفاة أحداهما وإصابة الأخر.

فيما كشفت التحقيقات في النيابة أن المتهم يدعى "ر.ا.ع"، 55 عاما، من عزبة كفر أبوزايد وكان نزيلا بمستشفى الأمراض العقلية لفترة طويلة، ولديه ولدان وبنتان ومنفصل عن زوجته.

وكشفت تحريات المباحث في الواقعة، أنه تردد على مستشفى الأمراض العقلية أكثر من مرة ومعروف بين الأهالي بمرضه النفسي، حيث فوجئ الجميع بأنه هاجم المجني عليهما دون سابق معرفة وقام بطعنهما بسكين كان في حوزته.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على شخصين بميدان المحطة بشبين بجوار موقف السيارات ووفاة إحداهما وإصابة الآخر.

وانتقل العميد حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي، وتبين قيام أجهزة الأمن بالتحفظ على الجاني وبحوزته سكين ونقل المصاب والمتوفى للمستشفى.

ودلت التحريات على أن المتهم من قرية كفر الشرفا دائرة المركز ومعروف أنه مصاب باهتزاز نفسي ومن الهوام بالمنطقة حيث فوجئ المارة بالشارع بخروجه من وسط السيارات وبحوزته سكين وهاجم المارة فأصاب شخصين حيث لقي الاول مصرعه في الحال وأصيب الثاني.

وكشفت المعاينة أن المتوفى عامل فني صيانة في مستشفى عين شمس من قرية مشتهر والثاني عامل في مطحن تصادف وجودهما في مكان الحادث خلال حالة الهياج التي أصابت المتهم فقام بطعنهما وأخذ يهذي بكلام غير مفهوم حتى تمكن رجال الشرطة والاهالي من السيطرة عليه وضبطه في الحال والتحفظ على جثة المتوفى في مشرحة مستشفى شبين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل المصاب للمستشفى للعلاج.

وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف بعد حالة تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شبين القناطر بقيام أحد الاشخاص بالتعدي على شخصين بميدان المحطة بشبين بجوار موقف السيارات ووفاة احداهما وإصابة الآخر.

وانتقل المقدم محمد فتحي رئيس المباحث والعميد حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي وتبين قيام أجهزة الأمن بالتحفظ على الجاني وبحوزته 2 سكين ونقل المصاب والمتوفى للمستشفى.

دلت التحريات على أن المتهم من قرية كفر الشرفا دائرة المركز ومعروف أنه مصاب باهتزاز نفسي ومن الهوام بالمنطقة حيث فوجئ المارة بالشارع بخروجه من وسط السيارات وبحوزته 2 سكين وهاجم المارة فأصاب شخصين حيث لقي الأول مصرعه في الحال وأصيب الثاني.

كشفت المعاينة من قبل الرائد حسام الحسيني معاون المباحث أن المتوفي عامل فني صيانة والثاني عامل في مطحن تصادف وجودهما في مكان الحادث خلال حالة الهياج التي أصابت المتهم فقام بطعنهما واخذ يهذي بكلام غير مفهوم حتى تمكن رجال الشرطة والأهالي من السيطرة عليه وضبطه في الحال والتحفظ على جثة المتوفى في مشرحة مستشفى شبين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل المصاب للمستشفى للعلاج.

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