حصاد 2022 - رحيل مارادونا وبراينت عن عالم الرياضة

شهد عام 2020 رحيل الكثير من نجوم الرياضة في العالم، لعل أبرزهم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا والأمريكي كوبي براينت.









وتضم قائمة الرياضين الراحلين خلال 2020 أسماء أخرى عديدة مثل باولو روسي ومايكل روبنسون وجويو بينيتو ورادومير أنتيك ولورينزو سانز وأليخاندرو سابيلا وخوان كروز سول وخواكين بييرو وميغيل جونز وستيرلينغ موس ومارسيلو كامبانال وفلور إيسافا فونسيكا وبيلار دي بوربون وبوبي مورو ومارلين أرينز وبيري بيري وخوان دي ديوس رومان وجاك تشارلتون ونورمان هانتر وبيتر بونيتي وروب ريزنبرينك وديفيد ستيرن وهانز تيلكوفسكي وخوسيه لويس كابون وميكي رايت وباولو جونسالفيس وجيرارد هولييه.



وفي ما يلي أبرز الراحلين من الرياضيين في عام 2020: