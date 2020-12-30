وزير الخارجية الأسبق: قمة الرياض بداية مشوار طويل لإعادة قطر الى سرب الخليج

Advertisements

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن دولة الكويت تعمل على اعادة دولة قطر إلى الشرب الخليجي مرة أخرى، متمنيًا أن تستطيع الدوحة ان تتحلل من الكثير من الارتباطات التي دخلت فيها خلال السنوات الاخيرة مثل التواجد العسكري التركي في الدوحة الذي يحد من التحرك القطري، خلال التواجد الامريكي.



وتابع "العربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن قمة الرياض ستكون بداية جيدة لمشوار طويل لإعادة قطر مرة اخرى الى سرب الخليج، خاصة أن الدوحة لديها علاقات متشعبة جدًا، معقبة: " الدوحة تؤيد حماس ولديها علاقات مع إسرائيل، وتتحدث مع حركة طالبان والحكومة الافغانية في نفس الوقت".



ولفت إلى أن قطر تلعب دور غريب جدًا بعيد عن روح السياسات الخليجية المتفق عليها، مشيرًا إلى أنه يثق في الدبلوماسية السعودية والكويتية التي تملتك قدر كبير من الحكمة.



وأشار إلى أن عدم احتواء قطر أدى لضرر كبير في العمل العربي المشترك، خاصة أن الدوحة كانت بمثابة الثقب الذي استطاع الكثير من أعداء العرب إلى النفاذ إلى الدول العربية من خلاله، وإعادة قطر مرة أخرى إلى النسيج العربي أمر مهم جدًا، خاصة أن تركيا وإيران متربصين بالمنطقة ويريدون استغلال أي ثقب للنفاذ إلى هذه الإقليم.

