يمنع الوفيات.. طبيبة تكشف تفاصيل لقاح أكسفود ضد كورونا (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت الدكتورة ميس العبسي الأكاديمية والباحثة في علم الأدوية، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، هي الأعلى انتشارا عن السلالة القديمة بنسبة تخطت الـ56 %، مشيرة إلى أن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا يسهل ويسرع في عمليات التحصين وعدم الإصابة بالفيروس.

وأضافت الدكتورة ميس العبسي، خلال حديثها لقناة "الغد"، أن اللقاح الجديد يحفظ في درجة حرارة مبردة خلال 6 أشهر يسهل ويسرع في عمليات التطعيم ضد الفيروس، موضحة أن بريطانيا استطاعت خلال الفترة الماضية تطعيم 600 ألف شخص ضد الفيروس.

وأشارت إلى أن بريطانيا تواجه تحديات كبيرة مع ظهور السلالة الجديدة من الفيروس منها لوجستية توزيع اللقاحات وكلك عدم توفير الجرعة الكفاية من اللقاح وإن لم تكن متوفرة حتى يناير المقبل، مبينة أن الأهم في اللقاح يسهل توزيعه ويساعد بشكل كبير في التعامل ضد الوباء.

وأوضحت الباحثة في علم الأدوية، أن اللقاح الخاص بأكسفورد يمنع حدوث حالات الوفاة والإصابات الكثيرة، مشيرة إلى أن اعتماد الجرعات في اللقاح جرعتين بينهما 12 أسبوعا.

وأكدت، أن هناك عدة نقاط لم يتم التأكد منها خاصة إن كانت السلالة الجديدة تصيب الأطفال أم لا أو أشد خطرا على الأطفال خلاف الظهور الأول للفيروس، لافتة إلى أن جنوب إفريقيا تشير بتأثير السلالة الجديدة على الأطفال وهذا لابد من التأكد منه علميا والتعامل معه من خلال اللقاحات المطروحة وأن الأكثر تضررا هم الناقلين للعدوى.

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