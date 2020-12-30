مدير مبادرة "حياة كريمة" يكشف حصاد 2020 بالنسبة لتطوير قرى الريف الأكثر احتياجًا (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير جميع قرى الريف المصري بهدف استفادة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن الدولة أنجزت عددًا كبيرًا من المشاريع الاجتماعية لحماية محدودي الدخل في عام 2020 لحماية محدودي الدخل.

وأضاف "عبد الفتاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أنه تم تطوير 143 قرية هي الأفقر من بين قائمة تشمل 1000 قرية كانت نسب الفقر أعلى من 70% وقد تصل إلى حدود الـ90% نسبة الفقر.

وأشار إلى أن مجموع الخدمات التي تم تقديمها إلى القرى وصلت إلى 44 ألف تدخل استفاد منه 200 ألف مستفيد على مستوى الـ143 قرية، موضحًا أن المبادرة في المرحلة الأولى تكلفت 3.5 مليار جنيه ويجري في العام المالي الثاني تطوير 232 قرية حيث يصل تكلفة المشروع إلى 100 مليار يستفيد كل مركز بـ2 مليار جنيه من هذه التكلفة.

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