"انتهاكات وعنف".. تقرير يكشف جرائم النظام التركي بحق المرأة (فيديو)

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
  كشف تقرير عن الجرائم والانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد النساء فى تركيا، وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة، نتيجة تزايد قمع وانتهاك المرأة من حقوقها، وتعرضها للعنف فى تركيا.

 

وأوضح التقرير، أن الفترة الماضية شهدت العديد من التظاهرات النسائية التى خرجت  ضد أردوغان، بسبب الجرائم التى يتعرضن لها فى إسطنبول، مطالبين بحقوقهن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية، وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة، بالإضافة إلى الاحصائية التى أوضحت أن 284 امرأة لقيت حدفها خلال الشهور الثمانية الماضية، منهم 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال عام 2018.

 

ولفت التقرير، أنه رغم أن تركيا توقع على اتفاقية إسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن الحكومة عاجزة على تحقيق مطالب وتوفير حقوق المرأة في تركيا.

أخبار تهمك

تحرك جديد من الدحيل القطري لحسم صفقة فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ ساعة و 28 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد ثنائي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من النائب العام بشأن قضية ريجيني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يُغلق ملف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

بمشاركة الأهلي.. موعد انطلاق مونديال الأندية في قطر

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعة و 17 دقيقة

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة الا ربع

عائلة ميسي تحدد وجهته المقبلة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:19 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

07:01 م

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

06:30 م

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

08:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»