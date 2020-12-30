موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حقق نادي أرسنال فوزًا مهمًا على نظيره برايتون، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف آرسنال الوحيد النجم ألكسندر لاكازيت، في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال عند النقطة 20، يحتل بها المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف رصيد برايتون عند النقطة 13، يحتل بها المركز السابع عشر.

ويستعد آرسنال لمواجهة نظيره وست بروميتش ألبيون، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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