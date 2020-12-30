توك شو توك شو عاجل.. رئيس الوزراء البريطاني يوقع على اتفاق ما بعد بريكست الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:29 م أمنية فوزي Advertisements وقع رئيس الوزراء البريطاني، على اتفاق ما بعد بريكست، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، حسبما ورد في نبأ عاجل. أخبار تهمك عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي منذ حوالي 12 ساعة عاجل من النائب العام بشأن قضية ريجيني منذ حوالي 6 ساعات تحرك جديد من الدحيل القطري لحسم صفقة فرجاني ساسي منذ حوالي 3 ساعات بمشاركة الأهلي.. موعد انطلاق مونديال الأندية في قطر منذ ساعة و 15 دقيقة تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق منذ ساعة و 24 دقيقة منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر منذ حوالي 23 ساعة "السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو) منذ حوالي 18 ساعة الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد منذ ساعة و 13 دقيقة عائلة ميسي تحدد وجهته المقبلة منذ ساعتين و 44 دقيقة عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي) منذ حوالي 19 ساعة عاجل.. الأهلي يُغلق ملف التعاقد مع القاطرة البشرية منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد ثنائي الفريق منذ حوالي 4 ساعات عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات منذ حوالي 5 ساعات الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار منذ 42 دقيقة الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق منذ حوالي 9 ساعات