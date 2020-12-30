بمشاركة الأهلي.. موعد انطلاق مونديال الأندية في قطر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، لخوض نهائيات كأس العالم للأندية المقرر لها بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي مشاركة المارد الأحمر، بعدما نجح في تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف، بالمباراة النهائية التي أقيمت بالشهر الماضي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن إقامة البطولة هذه المرة في شهر فبراير بالفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المنتظر أن تكون مشاركة الأهلي في البطولة هي السادسة في تاريخه، بعدما حقق ذلك أعوام 2005 و 2006 والتي حقق خلالها المركز الثالث وبرونزية البطولة، و2008، 2012، و2013.

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