عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

أكدت مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن نادي الزمالك سيحسم مصير نجمه مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، من البقاء في الفريق، خلال الفترة المقبلة.


وقال مصدر داخل نادي الزمالك، إن لجنة الكرة حددت غدًا الخميس كموعداً نهائيًا للبت في أمر مصطفي محمد.


ويرغب مصطفى محمد في خوض تجربة الاحتراف الخاري، حيث تحدثت عدة تقارير حولا امتلاكه عرضاً فرنسياً من نادي سانت إيتيان.


وينتظر أن تعقد اللجنة، جلسة مع اللاعب، للوقوف على موقفه النهائي، بشأن استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وانه من احد العناصر الأساسية بالفريق.


وابدي البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، رغبته في الإبقاء على اللاعب، أو التعاقد مع مهاجم افريقي في حالة تمسكه بموقفه.

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