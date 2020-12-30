تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، رفع اسم نجم الفريق، من قائمة الموسم الحالي.





واستقر الجهاز الفني، على رفع اسم الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، من القائمة تمهيدًا لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويغيب جيرالدو عن مباريات فريقه بالوقت الحالي، بسبب تعرضه للإصابة في عضلة السمانة، على أن يعود بعد عشرة أيام.





ومن المقرر أن يتم وضع اللاعب على قائمة الانتظار، التي أقرها الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات الماضية نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد والظروف الاستثنائية التي تمر بها اللعبة.





وفشل اللاعب الأنجولي، في إثبات قدراته الفنية وإقناع بيتسو موسيماني، بالاحتفاظ بخدماته خلال الفترة المقبلة.





ويبحث النادي الأهلي وإدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، عن عروض خارجية لرحيل اللاعب بعدما رفض كل العروض المقدمة له محليًا.



