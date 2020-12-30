ساهم بـ669.8 مليار جنيه في الناتج المحلي.. إنجازات قطاع الزراعة في 2020 (حصاد)

Advertisements

يكتسب قطاع الزراعة أهمية خاصة نظرا لعلاقاته التشابكية مع القطاعات الأخرى في الدولة، إذ يشكل مصدرا رئيسا لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، فضلا عن كونه قطاعا كثيف العمالة، ويمثل المورد الأساسي لمدخلات القطاع الصناعي.



وفي ظل توجه الدولة المصرية الاستراتيجي للنهوض بهذا القطاع، فقد جرى العمل على تطوير أساليب الزراعة وتحسين الإنتاجية، من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والحيوية لاستدامة التنمية في هذا القطاع، وتحقيق أعلى منفعة اقتصادية داخليا وخارجيا.



وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا سلط من خلاله الضوء على حصاد قطاع الزراعة خلال عام 2020، الذي شارف على الانتهاء.



- ساهم قطاع الزراعة والغابات والصيد في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 - 2020 بنحو 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ588 مليار جنيه عام 2018 - 2019.



- وصل إجمالي الصادرات الزراعية إلى 5 ملايين طن عام 2020، وذلك بالرغم من ظروف تفشي فيروس كورونا المسجد "كوفيد - 19" في العالم، وارتباك حركة النقل الدولية، وتوقف الموانئ، ووجود ركود عالمي بنسبة وصلت إلى 30%، مقارنة بـ5.5 مليون طن عام 2019 وقبل أزمة كورونا.



- وفيما يتعلق بتنمية الصادرات الزراعية، تم تسويق 305 سلع زراعية مصرية بأسواق 160 دولة، كما تم فتح 11 سوقا واعدة جديدة أمام الصادرات المصرية، أهمها السوق الياباني، بينما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية يسمح بتصدير المانجو المصري للولايات المتحدة مستقبلا.



- احتلت مصر المرتبة الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، كما جاءت في المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي.



- حققت مصر اكتفاءً ذاتيا من الخضر والفاكهة بنسبة 100%، وبإنتاج بلغ 20.5 مليون طن للخضر، و10.7 مليون طن للفاكهة.



- حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100%، وبإنتاج بلغ 6.5 مليون طن.



- وصل الاكتفاء الذاتي من البصل إلى 100%، بعد إنتاج 4 ملايين طن.



- حققت مصر الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، بنسبة 100%، وبإنتاج بلغ 13 مليار بيضة.



- وحققت مصر أيضا الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 58%، وبإنتاج وصل إلى 520 ألف طن.



- ووصل الاكتفاء الذاتي من دواجن التسمين إلى 96%، حيث وصل الإنتاج إلى 1.4 مليار طائر.



- ووصل الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى 90%، والإنتاج إلى 2 مليون طن.



- وفيما يتعلق بجهود الدولة لدعم المزارعين، فقد تم إطلاق منظومة كارت الفلاح الذكي، والتي تعد إحدى المنظومات الجديدة لحماية الفلاح بهدف الحفاظ على حقوقه والتسهيل على الدولة في توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًا، وتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، من بين أبرز مزايا تلك المنظومة، أنها تُسهل الحصول على الحصص المقررة من مستلزمات الإنتاج والوقود، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الكارت كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الإلكترونية، كما يمكن للمزارعين الحصول على معاش أو تأمين صحي بموجب الكارت، فضلا عن تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية أو قروض عليهم.



- تم تنفيذ منظومة كارت الفلاح الذكي في 12 محافظة، وتسليم 950.9 ألف كارت بها، وهي محافظات الغربية، وبورسعيد، وأسيوط، وسوهاج، والبحيرة، والشرقية، والقليوبية، والمنوفية، والجيزة، والفيوم، والأقصر، والدقهلية.



- تم طباعة 365 ألف كارت مزدوج الشريحة، ليتحول من كارت حيازة فقط إلى كارت مدفوعات يقدم خدمات "ميزة"، وهناك 5.6 مليون حيازة مسجلة على مستوى الجمهورية منذ بدء المشروع، بنسبة 97.5%، في حين تم ميكنة 23 مديرية زراعة بقطاعاتها و300 إدارة زراعية.



- تراوح إجمالي تكلفة دعم الدولة للفلاحين والمزارعين لتمويل برنامج التنمية الزراعية بين 400 إلى 800 مليون جنيه.



- وصل إجمالي القروض المقدمة لهم لتمويل المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة نحو 8 مليارات جنيه.



- بلغ إجمالي ما تم اعتماده في شكل قروض ميسرة لصغار المزارعين والمنتجين خلال الفترة من 1 يناير 2020 حتى 20 ديسمبر 2020، نحو 717.9 مليون جنيه.



- قيمة القروض التي تم منحها في إطار برنامج "ساسمي" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، بلغت 1.4 مليار جنيه، حصل عليها 111 ألف مستفيد، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، علما بأن هذا البرنامج يستهدف صغار المزارعين والمستثمرين ومنتجي الأغذية والصناعات الزراعية.



- وبالنسبة لجهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، شمل المشروع القومي لإحياء البتلو، 221.2 ألف رأس عجل محلي ومستورد، ويبلغ إجمالي ما تم اعتماده لتمويل المستفيدين من المشروع نحو 3.2 مليار جنيه، و65% من إجمالي تمويل المشروع تم في عام 2020.



- تم تنفيذ 483 قافلة بيطرية خلال عام 2020، حيث تم علاج 234 ألف رأس ماشية مجانا، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد التناسليات الحيوانية.



- وفيما يتعلق بجهود الدولة في مجال مراكز توزيع وتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، فإن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الألبان المخصصة للشرب المباشر، بل ويتم تصدير ما يزيد عن الاحتياجات المحلية منه.



- الإنتاج المحلي من الألبان بلغ 5.5 مليون طن، علما بأنه يتوافر 826 مركزًا للألبان على مستوى الجمهورية، موزعين في 14 محافظة.



- وعن تيسيرات النهوض بمنظومة الألبان، تتحمل الدولة 50 ألف جنيه لكل مركز تجميع ألبان، لكي تحصل تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج "شهادة الهاسب"، علما بأنه تم السير في إجراءات استخراج شهادة الهاسب لـ10 مراكز، حيث اجتازت 7 مراكز منها مرحلة التقييم للحصول على الشهادة بهدف ضمان الجودة.



- هناك 205 مراكز تجميع ألبان تم تحديدها للإنشاء والتطوير، حيث تم تخصيص 9.4 مليون جنيه قروض من البنك الزراعي المصري لتمويل شراء معدات لـ15 مركزا لتجميع الألبان.



- تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 81 مركز تجميع ألبان، منهم 31 مركزا جديدا، و50 مركزا تم تطويره، بالإضافة إلى أن هناك 10 مراكز جديدة تم البدء في إنشائها طبقا لحاجة المحافظات، بالبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وجنوب سيناء.