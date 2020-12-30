الشارقة تنظم أول معرض إلكتروني لرواد الأعمال

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة غدا المعرض الإلكتروني الأول بمشاركة عدد من العارضين بغرض تذليل وتوفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة لهم تمكنهم من الإبداع والتميز وتعزيز دور الدائرة في مجال التسوق الرقمي من خلال سلسلة من المعارض الالكترونية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك تماشيا مع ما يمر به العالم خلال الوقت الراهن وتأثيراته على في كافة القطاعات ومن بينها قطاع تنظيم المعارض وذلك لفتح آفاق جديدة ولإعادة تنشيط هذا القطاع بآليات جديدة تتماشى مع المتغيرات.

وأكدت منتهى المعلم رئيس قسم تطوير الأعمال بالدائرة أن دعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال الوطنية والقطاع المنزلي يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة والتي ترتكز على التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على إبرازها ودعمها بكل السبل ..مشيرةً إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض المتخصصة في عرض وتسويق المنتجات والخدمات يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وأشارت الى أن هذه المبادرة من شأنها أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة وتنشيط المعاملات التجارية في الإمارة وتشجيع رواد الأعمال الشباب على خوض غمار المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأوضحت أن المعرض يوفر فرصة تجربة الترويج والبيع الإلكتروني مما يعزز ثقتهم وخبراتهم وقناعاتهم تدريجيا في التحول الرقمي لأعمالهم الأمر الذي يواكب الأعمال حاليا وفي المستقبل ..مشيرة إلى أن نجاح هذه التجربة سيكون بمثابة الدافع والانطلاقة لتطوير قطاع أعمال جديد وهو إقامة المعارض التجارية الرقمية.

ويمكن للجمهور زيارة المعرض عبر صفحة رخصة اعتماد @EITIMAD_Sedd على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على المعروضات والتسوق.

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