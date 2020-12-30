لطيفة وصابر الرباعي ولطفي بو شناق يتصدرون تأسيس نقابة فناني تونس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
يارا أحمد


أسس نجوم وفناني تونس أول نقابة للفنانين أخيراً، وأصدر إعلان تأسيسها اليوم، والذي تصدره أبرز نجوم تونس وفي مقدمتهم الفنانة لطيفة والفنان صابر الرباعي والفنان لطفي بو شناق وغيرهم، وأجريت الانتخابات الأولى لاختيار مجلس إدارة النقابة، وأفرزت عن انتخاب الفنان لطفي بو شناق كرئيس الهيئة الإدارية للنقابة، والفنان صابر الرباعي كاتب عام للنقابة، والفنانة لطيفة كمستشار للنقابة، ووجه للنشاط النقابي في العالم العربي والعلاقات الخارجية.


ويسعى فنانو تونس لحفظ كرامة وحقوق الفنان التونسي من خلال تأسيس أول نقابة للفنانين، وذلك بعد مرور الفنانين بظروف صعبة في السنوات الأخيرة وخاصة عام 2020.

وقالت الفنانة لطيفة إن الفنان التونسي يستحق التقدير وجدير بحقوق أكثر وبمكانة أكبر سواء في الجمهورية التونسية أو في العالم العربي.
وكشفت النقابة في بيانها التأسيسي عن أسماء الهيئة الإدارية للمؤسسين وهم:" لطيفة عرفاوي ونبيهة كراولي، نوال غشام، أمنة فاخر، ألفة بن رمضان، أسماء بن أحمد، لطفي بو شناق، صابر الرباعي، زياد غرسة، أسامة فرحات، نور شيبة، محمد الجبالي، أحمد الشايبي، غازي العيادي، شكري بوزيان، نور الدين الباجي، حسين العفريت، عبد الباسط بالقايد، مهدي أمين، حاتم الفيزاني، ومحسن الماطري"، ومن المتوقع انضمام بقية فناني تونس إلى النقابة في الفترة المقبلة بعد إعلان تأسيسها.

أخبار تهمك

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 6 ساعات

بمشاركة الأهلي.. موعد انطلاق مونديال الأندية في قطر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الكشف عن حقيقة طلب موسيماني استعادة نجم الأهلي المُعار

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يُغلق ملف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

"السياحة" تفجر مفاجأة عن عودة موسم العمرة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

منذ ساعة الا ربع

"المالية": هؤلاء سيطبق عليهم الضريبة العقارية (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة إنبي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع مهاجم سموحة

منذ أقل من ساعتين

منظمة الصحة العالمية تخرج بتصريح ارعب العالم .. واستاذ الفيروسات يحسم الأمر

منذ يوم

عائلة ميسي تحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتلقى عرض إماراتي لاستعارة نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:19 م

تمهيدًا لرحيله.. موسيماني يرفع اسم نجم الأهلي من قائمة الفريق

عاجل .. "البريد" يزف بشري سارة لأصحاب المعاشات

03:05 م

الأهلي يحسم موقفه من ضم القاطرة الإفريقية

08:31 م

الكشف عن طلبات ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

08:03 م

عاجل.. الزمالك يحسم مصير مصطفى محمد

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»