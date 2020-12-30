'الإعلاميين' تنعى مدير عام البرامج العلمية بقناة النيل الثقافية

تنعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، الزميل ياسر فتحي عبدالعال مدير عام البرامج العلمية بقناة النيل الثقافية، والذي وافته المنية اليوم.





وقال "سعدة" في بيان له، إن الزميل ياسر فتحي كان دمث الخلق، ويحظى باحترام وتقدير من الجميع، لما عُرف عنه من تفان في العمل.



