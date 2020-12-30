'الإعلاميين' تنعى مدير عام البرامج العلمية بقناة النيل الثقافية
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:53 م
ميسون أبو الحسن
تنعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، الزميل ياسر فتحي عبدالعال مدير عام البرامج العلمية بقناة النيل الثقافية، والذي وافته المنية اليوم.
وقال "سعدة" في بيان له، إن الزميل ياسر فتحي كان دمث الخلق، ويحظى باحترام وتقدير من الجميع، لما عُرف عنه من تفان في العمل.
ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، متابعًا: "رحم الله الزميل وأسكنه فسيح جناته".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا