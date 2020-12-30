أرسنال يزاحم ميلان على ضم نجم برشلونة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

يتنافس فريقي ميلان الإيطالي وأرسنال الإنجليزي على ضم نجم وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لصحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء، فإن ريكي بويج لاعب برشلونة دخل اهتمامات ارتيتا مدرب ارسنال خلال المرحلة القادمة.

كما أكدت تقارير إيطالية أيضا، رغبة ميلان في استعارة ريكي بويج، لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن المتصدر أتليتكو مدريد.

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