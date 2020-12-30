وكيل زراعة الفيوم يفتتح ندوة إرشادية عن أهمية نبات الأزولا



حيث استعرضت الندوة أهمية نبات الآزولا والتي تتمثل في نبات سرخسى يعيش طافيا على سطح الماء ويحتوى على نسبة عالية من البروتين تصل إلى 25 - 44% ويستخدم علف للدجاج البياض والتسمين والأرانب والمواشى والأسماك والأغنام وخاصة البط، ويستبدل بـ 50% من العلف المركز، كما أنه يعمل على زيادة إنتاج الألبان بنسبة 20%.



حيث إن انتاجية الفدان من النبات من طن إلى طن وربع الطن يوميا من الأزولا، بالإضافة لأنه يزرع مرة واحدة بالعمر ويعطى إنتاجا مدى الحياة، ولا يحتاج أى تكاليف سوى إنشاء المزرعة فقط، لذا يعتبر علفا مجانيا"، وينتج الفدان الواحد 30 طنا شهريا من الأزولا، وتستخدم بنجاح في الزراعة كمخصب نيتروجينى طبيعى لمقدرتها على تثبيت الأزوت.



وعن أهم مميزات زراعته، أفاد أنه يمكن من خلاله استصلاح ملايين الأفدنة في الصحراء وتصدير الأزولا الجافة، توفير نفقات الأعلاف وارتفاع ثمنها، وبالتالى يساعد على خفض أسعار اللحوم، فضلًا عن توفير مساحة البرسيم، لتحل محلها زراعة القمح لتحقيق اكتفاء ذاتى، وتشغيل ملايين الشباب في مشروع إنتاجى مربح بدلًا من المشروعات الصغيرة غير المجدية.



افتتح اليوم الاربعاء، الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الندوة الإرشادية عن أهمية نبات الأزولا المنظمة من قبل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة ومديرية الزراعة بالفيوم وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية بمشاركة مربي الإنتاج الحيوانى وبحضور المهندس أيمن نعمان مدير عام إدارة الإنتاج الحيوانى ومسئولى الانتاج الحيواني بالمديرية والإدارات التابعة لها.حاضر الندوة الدكتور الأستاذ الدكتور رضا الشحات والأستاذ الدكتور صابر محمود اساتذه بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة.